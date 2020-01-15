بالفيديو.. طائرة أمريكية تصيب 17 طفلا في ملعب مدرستهم

المواطن - متابعة

تسببت شركة طيران أمريكية في إصابة 17 طفلا، وتسعة بالغين، وذلك بعدما قامت إحدى طائرتها بإلقاء الوقود أثناء طيرانها أعلى ملعب مدرسة ابتدائية.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم شركة دلتا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الطائرة واجهت مشكلة في المحرك، بعد فترة وجيزة من الإقلاع ، حيث أقلعت من مطار لوس أنجلوس وكانت في طريقها إلى شنغهاي ولكن المشكلة تطلبت من الطائرة العودة إلى مطار لوس أنجلوس.

وأضاف أن الطائرة هبطت بأمان، موضحا أنها أطلقت الوقود خارجها أثناء طيرانها فوق المدرسة في محاولة لتقليل وزنها أثناء الهبوط.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو للواقعة، ظهرت به الطائرة وهي تطير فوق ملعب مدرسة بارك أفينيو الابتدائية، بينما كان ينبعث منها خطي وقود.

ولفتت الصحيفة إلى أن فصلين دراسيين كانا بالخارج عندما سقط الوقود، وطلب إدارة المدرسة من الطلاب والموظفين البقاء في الداخل حرصا عليهم.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس إن 17 طفلا وتسعة أشخاص بالغين اشتكوا من إصابات طفيفة، وتعامل المسعفون ورجال الإطفاء معهم في المكان، كما أنه ليس هناك أي أوامر لإخلاء المكان.

وأظهرت عددا من الصور استجابة طواقم الطواري فور وقوع الحادث، حيث وصل 70 من رجال الإطفاء والمسعفين إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عنه، لتوفير الرعاية للمصابين.

ونشرت خدمة الإطفاء تغريدة على حسابها على الإنترنت، قالت خلالها إن رجالها ملتزمون بتوفير الرعاية للمصابين، وأنهم يعملون على التأكد من أن المواد التي أسقطتها الطائرة غير مضرة.

ورد أحد مستخدمي تويتر على التغريدة قائلا: “الآن أصبحت المدينة بأكملها تنبعث منها رائحة الوقود وكل شيء مغطى بالوقود”.

تابعنا على تواصل معنا على