بالفيديو.. عاصفة رملية تضرب محافظة العويقيلة

المواطن - الحدود الشمالية

تشهد منطقة الحدود الشمالية حالة من التقلبات الجوية، وخاصة على محافظة العويقيلة تتمثل في نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل لحد العاصفة.

ونشر حساب راصد الشمال عبر “تويتر”، مقاطع فيديو وثقت الحالة الجوية على العويقيلة، والعاصفة الرملية التي تشهدها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه في انعدام الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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