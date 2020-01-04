بالفيديو .. لحظة استلام نجوم النصر كأس السوبر السعودي
بعد الفوز على التعاون

بالفيديو .. لحظة استلام نجوم النصر كأس السوبر السعودي

2020/01/04
الساعة 11:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تسلّم نجوم نادي النصر، لقب كأس السوبر السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك عقب الفوز على التعاون بركلات الجزاء الترجيحية.

وتمكن فريق النصر من الفوز بلقب كأس السوبر السعودي، وذلك بعد التفوق في ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/ 4.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل للنصر بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف بالدقيقة الثامنة والخمسين، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح فريق النصر.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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