بالفيديو.. متظاهرو إيران يصفعون قيادتهم ويؤكدون احترامهم لأمريكا

المواطن - ميادة السيد - ترجمة

وجه المتظاهرون الإيرانيون صفعة إلى قيادة بلادهم، وذلك بعدما رفضوا السير على علم أمريكا الذي قامت الحكومة الإيرانية برسمه على الأرض في أماكن التظاهرات، حتى يسير المتظاهرون عليه، وتستغل القيادة ذلك في إظهار أن المتظاهرين لا يحترمون أمريكا.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو التقط اليوم في جامعة شهيد بهشتي، في طهران، يظهر فيه الحشود وهم يتجنبون عمدًا السير فوق علم أمريكا، الذي قام نظام خامنئي برسمه عند المدخل الرئيسي للجامعة، حتى يسير الطلاب فوقه كدليل على عدم احترام أمريكا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الموقف سبق وحدث من قبل، ففي عام 2016 قال الأستاذ الإيراني صادق زيباكلام، الذي تجنب المشي على الأعلام في الماضي: إن السير عليها علامة على عدم الاحترام تجاه تلك الأمة.

وتجمع آلاف الإيرانيون يوم أمس السبت أمام بوابة جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، بالقرب من السفارة الأمريكية السابقة في طهران، للاحتجاج على الحكومة والزعيم الإيراني علي خامنئي، لإسقاطهما بطريق الخطأ طائرة ركاب مدنية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر القيادة الإيرانية يوم أمس، من إيذاء المتظاهرين السلميين، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التدوينات القصيرة تويتر، طالب القيادة الإيرانية فيها بعد التقرب من المتظاهرين وأكد أن العالم بأكمله يراقبهم.

ويبدو أن تغريدة ترامب ومساندته للمتظاهرين استفزت النظام الإيراني؛ مما دفعه لرسم علم أمريكا على الأرض.

ويبدو أن التوتر يزداد في إيران، حيث إنه في اليوم الثاني للاحتجاج في جامعة أمير كبير في طهران، كان هناك وجود كثيف لرجال الشرطة، وخاصة حول ميدان آزادي الشهير جنوب وسط المدينة.

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