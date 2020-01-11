بالفيديو.. مراسم تنصيب السلطان هيثم بن طارق وأداء القسم

المواطن - الرياض

أدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، القسم سلطاناً لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، وفيما يلي نعرض بعضاً من مشاهد تنصيب السلطان هيثم آل سعيد.

وكان التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية، قد أعلنا الخبر على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.

وبكلمات مؤثرة، أعلن التلفزيون العماني وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وبدأ المذيع بتلاوة الآية القرآنية ” (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

وأضاف: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له – بإذن الله تعالى – مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020 م.بعد رحلة طويلة من حكم السلطنة، رحل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان إلى جوار ربه، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وفيما أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية، بياناً نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن “الأمة العربية فقدت زعيماً من أعز الرجال، قائداً حكيماً منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

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