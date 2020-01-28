بالفيديو.. مراكز أعمال في السجون بإنترنت ومميزات للموقوفين

المواطن – الرياض

سلطت المديرية العامة للسجون الضوء على مراكز الأعمال التي تقدم خدمة متطورة لمساعدة الموقوفين في قضايا مالية على الوفاء بالتزاماتهم.

مراكز الأعمال،، خدمة متطورة لمساعدة الموقوفين في قضاياً ماليةٍ على الوفاء بالتزاماتهم،، pic.twitter.com/aVVBmjEP0u — السجون (@pgd_KSA) January 28, 2020

وبحسب موشن جرافيك نشره حساب السجون على موقع تويتر، مراكز الأعمال هي عنابر مستقلة للمضبوطين في قضايا الحقوق والديون والحوادث المرورية، حيث تُخصص لهم فيهم أجهزة إلكترونية مرتطبة بالإنترنت، مع إمكانية استخدام جوالاتهم لإنهاء قضاياهم العالقة والتواصل مع ذويهم.

مراكز الأعمال مجهزة وفق المقاييس السجنية الحديثة، وتضم صالة طعام وغرفة تشميس وملعب رياضي ومكتبة ومصلى كما يتم تخصيص داخلها باحثين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين.