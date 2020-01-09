بالفيديو.. مزايا وتعليمات جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر

المواطن - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن خدمات الجوازات أصبحت أسهل وأسرع، وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال منصة أبشر التي تمكّنك من إنهاء معاملاتك دون عناء.

#فيديو | خدمات الجوازات أصبحت أسهل وأسرع، وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال منصة ⁧#أبشر⁩ التي تمكّنك من إنهاء معاملاتك دون عناء.

تعرف على أهم مزايا وتعليمات الجواز السعودي.

⁧#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/7KJw4aCxnf — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 9, 2020

وأوضحت الجوازات، عبر مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهم مزايا وتعليمات الجواز السعودي عبر منصة أبشر على النحو التالي:

– من خلال منصة أبشر يمكنك إصدار أو تجديد جواز السفر بكل سهولة.

– يمكن تفويض أي شخص إلكترونيًا للقيام بهذه المعاملة عنك إذا لم تكن باستطاعتك القيام بها.

– صلاحية جواز السفر السعودي 5 سنوات ويمكن زيادتها لـ10 سنوات إذا كان العمر 21 سنة أو أكثر.

– يجب استلام جواز السفر خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا حتى لا يتم إلغاؤه.

– جواز السفر وثيقة خاصة بك وأي إهمال يؤدي إلى استفادة أي شخص آخر منه يعرضك للمساءلة القانونية.

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