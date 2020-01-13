بالفيديو: مسلحون موالون للحكومة يطلقون النار على المتظاهرين في إيران

المواطن- ميادة السيد - ترجمة

أطلق مسلحون موالون للحكومة الإيرانية، النار على المتظاهرين في طهران، وذلك بعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيادة الإيرانية من قتل المتظاهرين.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية، ونقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، امرأة تسير وهي ملطخة بالدماء نتيجة إصابتها بأعيرة نارية، في مركز العاصمة الإيرانية وسط احتجاجات غاضبة ضد نظام خامئني، كما أظهرت عدة صور رجلاً يحمل بندقية يطارد بها المحتشدين بالقرب من ميدان آزادي الشهير.

وكان آلاف الإيرانيين توافدوا على شوارع العاصمة الإيرانية يوم أمس، بعد أن اعترفت حكومة بلادهم أن صاروخاً إيرانياً هو سبب سقوط طائرة الركاب الأوكرانية، التي كانت تقل 176 شخصاً، والتي سقطت الأسبوع الماضي.

كما احتشد آلاف الطلاب أمام أبواب جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، بالقرب من السفارة الأمريكية السابقة، للاحتجاج على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وتوترت الأمور أكثر بحرق المتظاهرين لصورة خامئني والقتيل سليماني.

وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي ظهر بها المتظاهرون وهم يرددون “الموت لخامئني”، بينما يفتح رجال الأمن النار عليهم، ويلقون الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى فرار المئات من شدة الرعب.

وزعم العديد من التقارير الإخبارية أن أعضاء الباسيج هم من قاموا بتفريق المتظاهرين بوحشية، وأنهم كانوا يتصرفون بناء على أوامر من النظام، كما انتشرت الكثير من الصور لشرطة مكافحة الشغب المسلحة بمدافع المياه والهراوات في جامعات أمير كبير وشريف وطهران.





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