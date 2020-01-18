بالفيديو.. مشعل الحارثي يلقي قصيدتين جديدتين: هذا البيت أثَّر في الملك سلمان

المواطن - الرياض

حل الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي، ضيفاً على برنامج “بالمختصر”، المذاع على قناة “mbc”، ويقدمه الإعلامي ياسر العمرو، حيث قدم خلال البرنامج قصيدتين جديدتين له، كما كشف الكثير عن مسيرته الفنية، وعن بيته الشعري الذي أثَّر في الملك سلمان.

وقال الحارثي في بداية اللقاء إن حالته مع الشعر ممتدة وقديمة، مؤكدًا أنه يتشرف بشهرته عبر القصائد الوطنية، والتي هي مزيج من جميع أغراض الشعر، ففيها الغزل والمدح والرثاء والهجاء الذي لا يمس كرامة أحد.

وعن بداياته مع الشعر قال إن جميع الشعراء يبدؤون رحلتهم مع الشعر بالغزل ولكنه بين وبين الغزل جفاء، وفاجأ مقدم البرنامج بأنه لا يحفظ شيئاً غزلياً.

وعن توجهه إلى القطاع العسكري قال إنه وجد نفسه به، وهذا يسعده كثيراً، ولكونه يملك موهبة الشعر فأراد أن تكون موهبته قريبة من وظيفته، فبدأ في كتابة القصائد الوطنية التي يتشرف بإلقائها في حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أما عن أول من ألقى أمامه قصائده قال إنه ألقاها عام 2004، أمام الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رحمه الله، ومن ثم قصيدته الشهيرة أمام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، موضحاً أنه ليس مقلاً كما يردد الكثيرون، فسنوياً يعرض لها التليفزيون السعودي قصيدتين إلى ثلاث قصائد.

وأوضح الحارثي أنه يكتب قصائده على حسب المناسبة، وأكثر ما يرهقه هو حفظ القصيدة، وخاصة المطول منها، لأنها تتضمن الكثير من الأبيات، فالحفظ أصعب لديه من الكتابة، لأنه يحتاج لحفظها جيداً حتى يكون حضوره مميزاً خاصة وأنه يُلقيها في المحافل الرسمية.

أما عن قصيدته التي أثَّرت في الملك سلمان، والتي ألقاها أمامه في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 30″، قال إنه موقف رهيب وعظيم أن يتأثر الملك سلمان المعروف بقوته وحزمه بأبياته، موضحاً أن البيت الذي أثر في الملك سلمان هو “خيالة العوجا على حرب وقتال.. من دون بيت الله ومسجد نبيه”.

وتوجه الحارثي خلال لقائه للحديث عن برامج الشعراء، وقال إنها برامج صحية وفي صالح الشعر والموروث وتخدمه، لكن يجب أن تختلف في أفكارها، موضحاً أن هذه البرامج أخرجت شعراء مبدعين.

وعرض مقدم البرنامج خلال الحلقة صورة للشاعر خلف بن هذال العتيبي، وتوجه بالسؤال للحارثي عما إذا قيل له إنه خليفة ابن هذال فهل سيكون ذلك صعباً عليه، فرد الحارثي إنه يتشرف أن يكون خليفة لهذا الرجل الأيقونة، ولا شك أن الشاعر الذي يأتي بعده لديه مهمة وتحديات صعبة.

وقدم الحارثي خلال اللقاء قصيدة جديدة لم يلقها من قبل، في حب ولي العهد قال خلالها: ” والَ العهد درع البلد لا عدمناه، ابن المليك اللي على الشعب غالي”.

والَ العهد درع البلد لا عدمناه

ابن المليك اللي على الشعب غالي أحدث قصيدة في مدح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

لأول مرة وحصريا في #بالمختصر يلقيها الشاعر #مشعل_الحارثي#مشعل_الحارثي_بالمختصر

MBC1 pic.twitter.com/lYzhYbxPsM — بالمختصر (@belmokhtasartv) January 17, 2020

كما قدم قصيدة أخرى تحدث خلالها عن العلاقات المتميزة بين المملكة والإمارات.

يا عيال زايد صلب زايد وسلطان هقواتكم على النشامى كليفة الشاعر #مشعل_الحارثي يخص #بالمختصر بقصيدة جديدة تذاع لأول مرة#مشعل_الحارثي_بالمختصر#mbc1 pic.twitter.com/Eaa9wlGjxt — بالمختصر (@belmokhtasartv) January 17, 2020

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