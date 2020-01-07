بالفيديو.. مطاعم شهيرة تضع البنادول والأسبرين مع الطعام للتكسّب

المواطن - الرياض

كشف أحد موردي الأطعمة أن أغلب مطاعم الكبسة تلجأ إلى بعض الحيل للتكسّب بأقل تكلفة، مبيناً أنها تضع مع الرز “بنادول”، ويأتون بأسوأ أنواع اللحم ويضعون معه “أسبرين”.

#تم | عمر الدوسري: هل تعلم أنهم يضعون مع الرز "بنادول"، ويأتون بأسوأ أنواع اللحم ويضعون معه "اسبرين".#أسعار_الوجبات_الغذائية pic.twitter.com/cbKMmR12la — برنامج تم (@TammTalkShow) January 6, 2020

وقال عمر الدوسري الذي يختص بتوريد الأطعمة خلال برنامج “تم” على قناة “SBC”، إن مطاعم شهيرة تضع “البنادول” مع الرز لتكبير الحبة وتثبيتها.

وأضاف أن هذه المطاعم تضع أيضا “الأسبرين” مع اللحم لتطريته ولسرعة التكسب.

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