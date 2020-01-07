بالفيديو.. مطاعم شهيرة تضع البنادول والأسبرين مع الطعام للتكسّب
لتحقيق مكاسب سريعة بأقل جهد

بالفيديو.. مطاعم شهيرة تضع البنادول والأسبرين مع الطعام للتكسّب

2020/01/07
الساعة 8:31 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف أحد موردي الأطعمة أن أغلب مطاعم الكبسة تلجأ إلى بعض الحيل للتكسّب بأقل تكلفة، مبيناً أنها تضع مع الرز “بنادول”، ويأتون بأسوأ أنواع اللحم ويضعون معه “أسبرين”.

وقال عمر الدوسري الذي يختص بتوريد الأطعمة خلال برنامج “تم” على قناة “SBC”، إن مطاعم شهيرة تضع “البنادول” مع الرز لتكبير الحبة وتثبيتها.

وأضاف أن هذه المطاعم تضع أيضا “الأسبرين” مع اللحم لتطريته ولسرعة التكسب.

 

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