بالفيديو.. مواطن سُرقت دراجته بـ1500 ريال فجاءه الفرج بـ200 ألف

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لمواطن شكا من سرقة دراجته في جدة، حيث أكد أنها وسيلة المواصلات الوحيدة التي يملكها ولم يعد بمقدوره الذهاب للعمل.

وقال المواطن الذي ظهر في المقطع يبكي بشدة متأثرًا لفقد دراجته، إنه اشترى الدراجة مستعملة بمبلغ 1500 ريال وسرقت منه في جدة، وهو الآن مهدد بالفصل من العمل لعدم استطاعته الذهاب للدوام.

وتفاعل المغردون مع المقطع حيث انهالت المساعدات وجاء الفرج من حيث لا يحتسب هذا المواطن.

وتكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بتقديم مساعدة للمواطن بقيمة 200 ألف ريال تعويضًا عن دراجته المسروقة.

وعلق فايز المالكي على المقطع بقوله: “عبدالعزيز بن فهد يتكفل لصاحب الدباب بمبلغ 200 ألف ريال، أسال الله أن يبارك في رزقك ومالك وعيالك ويرحم والديك يابو تركي”.

وعلق آخر مواسيًا المواطن بقوله: “راحت منك دراجة أبشر بسيارة”.

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