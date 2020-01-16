بالفيديو.. مواطن سُرقت دراجته بـ1500 ريال فجاءه الفرج بـ200 ألف
تكفل بها الأمير عبدالعزيز بن فهد

بالفيديو.. مواطن سُرقت دراجته بـ1500 ريال فجاءه الفرج بـ200 ألف

2020/01/17
الساعة 1:18 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لمواطن شكا من سرقة دراجته في جدة، حيث أكد أنها وسيلة المواصلات الوحيدة التي يملكها ولم يعد بمقدوره الذهاب للعمل.

وقال المواطن الذي ظهر في المقطع يبكي بشدة متأثرًا لفقد دراجته، إنه اشترى الدراجة مستعملة بمبلغ 1500 ريال وسرقت منه في جدة، وهو الآن مهدد بالفصل من العمل لعدم استطاعته الذهاب للدوام.

وتفاعل المغردون مع المقطع حيث انهالت المساعدات وجاء الفرج من حيث لا يحتسب هذا المواطن.

وتكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بتقديم مساعدة للمواطن بقيمة 200 ألف ريال تعويضًا عن دراجته المسروقة.

وعلق فايز المالكي على المقطع بقوله: “عبدالعزيز بن فهد يتكفل لصاحب الدباب بمبلغ 200 ألف ريال، أسال الله أن يبارك في رزقك ومالك وعيالك ويرحم والديك يابو تركي”.

وعلق آخر مواسيًا المواطن بقوله: “راحت منك دراجة أبشر بسيارة”.

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محمد الحربي
ضيف
محمد الحربي

انالله وانااليه راجعون
حسبي الله ونعم الوكيل نحنو نعيش في وقت عصيب وامور لايعلمها الا الله هذا تنسرق دراجته واخر ينسرق منه وظيفته ، وهو متاثر بانه لايمكل سواها
وانا ولله الحمد فقدت وظيفتي من قبل ناس ماتخاف الله وتوقيف خدمات وظغط من جميع الجهات
تفصل وتقفل خدماتك ولاتتوظف ويجب عليك ان تكون انسان سوي
كلاً يبكي علي لليلاه
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب

أعجبني0لم يعجبني  رد
8 ساعة
ابو البندري
ضيف
ابو البندري

الامير عبدالعزيز بن فهد طول الله عمره هذا الشي مو غريب عليه دائما سباق للخير والعطاء الله يباركلك في مالك وعيالك والله يجعلها في ميزان حسناتك يا نشمي

أعجبني1لم يعجبني  رد
17 ساعة


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