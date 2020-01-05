بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الرياض
مصحوبة بزخات من البرد

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الرياض

2020/01/05
الساعة 8:18 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهدت منطقة الرياض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت تكون للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على كل من الشرقية، الرياض، وتبوك، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

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