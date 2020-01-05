بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الرياض

المواطن - الرياض

شهدت منطقة الرياض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

عاجل | هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على #الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/xHh6Bvn447 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2020

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت تكون للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على كل من الشرقية، الرياض، وتبوك، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشارت الهيئة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

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