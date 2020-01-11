بالفيديو .. هل تعرض الاتحاد لظلم تحكيمي ضد النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

فتح الناقد الرياضي عدنان جستنيه النار على طاقم تحكيم مباراة النصر والاتحاد، التي أُقيمت أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ14 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أقول الحكم كان سيء

ويأتي خبراء التحكيم

الحكم كان جيد

الاتحاد مازال يتعرض لظلم تحكيمي عيني عينك ماهي مباراة واحدة إنما اكثر من مباراة

ألغيت أهداف صحيحة

لم تحتسب له ركلات جزاء

التغاضي عن سوء سلوك لاعبي الفريق الخصم

من يضع حدلهذه المهازل التحكيمية؟

إدارة الاتحاد يجب ان يكون لها موقف pic.twitter.com/bR47s1vO6m — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) January 11, 2020

ونشر جستنيه عبر حسابه الرسمي في تويتر فيديو أثبت تعرض الاتحاد لظلم تحكيمي أمام النصر حيث قال: أقول الحكم كان سيئًا، ويأتي خبراء التحكيم ويقولون إن الحكم كان جيدًا، والاتحاد ما زال يتعرض لظلم تحكيمي عيني عينك، ما هي مباراة واحدة إنما أكثر من مباراة.

وتابع جستنيه: ألغيت أهداف صحيحة ولم تُحتسب ركلات جزاء والتغاضي عن سوء سلوك لاعبي الفريق الخصم، من يضع حدًّا لهذه المهازل التحكيمية، إدارة الاتحاد يجب أن يكون لها موقف.

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي محمد العنزي رسالته إلى صفوان السويكت رئيس نادي النصر حيث قال: النصر يحتاج لمختص نفسي والفريق أيضًا بحاجة لمزيد من الصفقات خاصة في مركز الظهير الأيسر.

يذكر أن جستنيه كان انتقد اللاعب هارون كمارا، مهاجم نادي الاتحاد، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر أمس في الدوري.

ويحتل الاتحاد حاليًّا المركز الـ13 في الدوري برصيد 14 نقطة.

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