بالفيديو .. هل تعرض الاتحاد لظلم تحكيمي ضد النصر ؟
في الدوري السعودي

بالفيديو .. هل تعرض الاتحاد لظلم تحكيمي ضد النصر ؟

2020/01/11
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

فتح الناقد الرياضي عدنان جستنيه النار على طاقم تحكيم مباراة النصر والاتحاد، التي أُقيمت أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ14 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر جستنيه عبر حسابه الرسمي في تويتر فيديو أثبت تعرض الاتحاد لظلم تحكيمي أمام النصر حيث قال: أقول الحكم كان سيئًا، ويأتي خبراء التحكيم ويقولون إن الحكم كان جيدًا، والاتحاد ما زال يتعرض لظلم تحكيمي عيني عينك، ما هي مباراة واحدة إنما أكثر من مباراة.

وتابع جستنيه: ألغيت أهداف صحيحة ولم تُحتسب ركلات جزاء والتغاضي عن سوء سلوك لاعبي الفريق الخصم، من يضع حدًّا لهذه المهازل التحكيمية، إدارة الاتحاد يجب أن يكون لها موقف.

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي محمد العنزي رسالته إلى صفوان السويكت رئيس نادي النصر حيث قال: النصر يحتاج لمختص نفسي والفريق أيضًا بحاجة لمزيد من الصفقات خاصة في مركز الظهير الأيسر.

يذكر أن جستنيه كان انتقد اللاعب هارون كمارا، مهاجم نادي الاتحاد، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر أمس في الدوري.

ويحتل الاتحاد حاليًّا المركز الـ13 في الدوري برصيد 14 نقطة.

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