بالفيديو.. وزير الخارجية: مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف بيزوس “منافية للعقل”

المواطن - الرياض

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يوم الأربعاء: إن المزاعم بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضالع في اختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون مزاعم ”منافية للعقل“.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة مع رويترز في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس: ”أعتقد أن كلمة منافية للعقل هي الوصف الدقيق“.

وأضاف وزير الخارجية: ”فكرة أن ولي العهد يخترق هاتف جيف بيزوس فكرة سخيفة بالتأكيد، مضيفا أن كلمة سخيفة هي الوصف الأدق لمثل هذه المزاعم“.

وتابع وزير الخارجية قائلًا: “بحسب فهمي لتقرير الأمم المتحدة، في الحقيقة هو ليس تقريرًا بل تصريحات مبنية على تقرير أعدته شركة خاصة، ولم يتحقق من دقة التقرير أي وكالة أخرى”.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: إنه “لا يوجد دليل موثوق يثبت المزاعم المذكورة”.

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