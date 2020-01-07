بالفيديو.. 83 قتيلاً وجريحاً خلال تشييع جنازة الهالك سليماني

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سقط عدد كبير من القتلى والجرحى، اليوم الثلاثاء، في تدافع أثناء جنازة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الهالك قاسم سليماني، اليوم في مسقط رأسه كرمان بإيران.

بالفيديو: تدافع في تشييع #قاسم_سليماني في #كرمان والتلفزيون الإيراني الرسمي يعلن 35 قتيلاً و48 جريحاً pic.twitter.com/GoJj2TgAdS — العربية (@AlArabiya) January 7, 2020

وأكد التلفزيون الإيراني وقوع 35 قتيلاً و48 جريحاً بسبب تدافع الحشود خلال تشييع جنازة سليماني.

وكان سليماني قد قُتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.

وقُتل في نفس الضربة عدد من كبار الضباط الإيرانيين ومسؤولي الحشد الشعبي العراقي أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

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