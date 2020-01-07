بالفيديو.. 83 قتيلاً وجريحاً خلال تشييع جنازة الهالك سليماني
في حصيلة أولية بسبب التدافع

بالفيديو.. 83 قتيلاً وجريحاً خلال تشييع جنازة الهالك سليماني

2020/01/07
الساعة 1:12 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

سقط عدد كبير من القتلى والجرحى، اليوم الثلاثاء، في تدافع أثناء جنازة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الهالك قاسم سليماني، اليوم في مسقط رأسه كرمان بإيران.

وأكد التلفزيون الإيراني وقوع 35 قتيلاً و48 جريحاً بسبب تدافع الحشود خلال تشييع جنازة سليماني.

وكان سليماني قد قُتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.

وقُتل في نفس الضربة عدد من كبار الضباط الإيرانيين ومسؤولي الحشد الشعبي العراقي أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

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