بامعوضة: البلطان ينتظر مباراة الأهلي ليصرح ويصبح ترندًا

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أحمد بامعوضة، أن الخسارة أمام الشباب مثل أي فريق آخر، مشددًا في الوقت ذاته، أن رئيس مجلس إدارة الليوث، خالد البلطان، ينتظر مباريات الراقي ليخرج بتصريحات في وسائل الإعلام.

وقال: “لا يوجد لدي موقف من خالد البلطان ولن أدخل في مهاترات جانبية خارج الملعب، كنا نتمنى أن نفوز، وخسارتنا ألمتنا من نادي الشباب أو غيره مثل خسارتنا من نادي الهلال، ثلاث نقاط ضاعت مننا وألمتنا كثيرًا، نعمل بعدها لتحسين نتائجنا ونفوز”.

وتابع: “بخصوص تصاريح أستاذ خالد البلطان أعتقد أنه ينتظر مباراة الأهلي ليصرح وتستمر التصريحات لمدة يومين أو ثلاثة أيام ويظهر في الترند، لكن نحن لا نهتم بهذه الأمور، كل ما يهمنا الحصول على الثلاث نقاط وكيف ونفوز ونحسن وضعنا”.

#الديوانيه أحمد بامعوضة – المدير التنفيذي لنادي #الاهلي:

أعتقد بأن خالد البلطان ينتظر مباراة #الأهلي ليصرح ويظهر في #الترند .. وننظر لمباراة #الشباب كثلاث نقاط ولا يهمنا مسماها "كلاسيكو". pic.twitter.com/z4Kut761lJ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2020

وبشأن النظر إلى مباراة الأهلي والشباب على أنها كلاسيكو، رد بامعوضة قائلًا: “ما يقوله نحن معه سواء قال كلاسيكو أو لا، نحن ننظر لها على أنها كانت مباراة بثلاث نقاط كانت تهمنا جدًّا، خسرناها بأخطاء فردية وهذا ما أزعجنا”.

وعن التعاقدات الجديدة في الميركاتو الشتوي الحالي، قال خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “أي شيء في مصلحة الأهلي نحاول أن ننهيه.. ندعم صفوفنا بالغالي والثمين، لو نجحنا في ضم صفقة كان بها، ولو لم نُوفق فريقنا مكتمل الصفوف”.

وعلق المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الحكام الأجانب، قائلًا: “عندنا 10 حكام أجانب فقط، وحكام الفار هم حكام أجانب، وأصبح الفار هو المتحكم في كل شيء، وثقتنا كبيرة في الحكم السعودي”.

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