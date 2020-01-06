بانيغا .. هدف الهلال والأهلي الذي عانى أمام ميسي

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف ناديا الهلال والأهلي مؤخرًا إعجابهما الشديد باللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم وسط نادي إشبيلية الإسباني.

ويعد بانيغا واحدًا من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في منطقة خط الوسط بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، بسبب خبراته الكبيرة التي جمعها من الدوري الأرجنتيني ومن الأندية الأوروبية التي لعب لها.

ولا يستطيع بانيغا نسيان المعاناة التي وجدها أمام مواطنه ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وإشبيلية بكأس السوبر الأوروبي عام 2015، حيث راوغه ميسي في أكثر من مناسبة، مما تسبب في حصول بانيغا على البطاقة الصفراء في تلك المباراة المثيرة التي انتهت بفوز برشلونة بخماسية مقابل أربعة أهداف.

وكان بانيغا سجل وقتها الهدف الأول لإشبيلية بشباك برشلونة في لقاء السوبر الأوروبي الذي أُقيم في جورجيا قبل خمس سنوات من الآن.

ويملك بانيغا خبرات مميزة في الدوري الإسباني، حيث سبق له تمثيل أندية أتلتيكو مدريد في الفترة من 2008 حتى 2009 ونادي فالنسيا من 2008 حتى 2014 ونادي إشبيلية على مرتين حيث كانت الفترة الأولى من 2014 حتى 2016 والفترة الثانية من عام 2017 حتى الآن.

ووفقًا لـ صحيفة ” الرياض” فإن بانيغا يدرس حاليًا الرحيل عن إشبيلية مقابل الانضمام لنادي الهلال خاصة أن اللاعب الأرجنتيني يرغب في خوض تحد جديد له خارج القارة الأوروبية بالفترة المقبلة.

ولن يجد بانيغا أفضل من نادي الهلال المُتوج حديثًا بلقب دوري أبطال آسيا، كما تألق كذلك بصورة لافتة للأنظار في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في قطر وتُوج نادي ليفربول الإنجليزي بلقبها.

جدير بالذكر أن الجمهور الأهلاوي دشن أمس الأحد عبر موقع ” تويتر” وسم ” بانيغا مطلب أهلاوي” رغبة منهم في تحرك إدارة أحمد الصائغ، وذلك للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني قبل نادي الهلال.

وشارك بانيغا مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودع منتخب الأرجنتين البطولة من دور ثمن النهائي وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي.

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