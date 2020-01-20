بتعادل قاتل.. الفيصلي يُعرقل مسيرة الهلال

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الفيصلي ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الفيصلي ضد الهلال:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الهلال بشكل سريع، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 47 بعد تلقيه تمريرة مميزة من أندريه كاريلو، إلا أن تقدم الزعيم لم يستمر كثيرًا، حيث تمكن خاليم هايلند من هز شباكه عند الدقيقة 55.

وحصل الزعيم على ركلة جزاء في الدقيقة 88، وسددها النجم البرازيلي كارلوس إدواردو بنجاح، قبل أن يُحرز خاليم هايلند هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الفيصلي ضد الهلال بنتيجة 2/ 2.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يطمح في تحقيق الفوز اليوم، لمواصلة سلسلة انتصاراته وزيادة فارق النقاط مع أقرب منافسيه، إلا أنه اكتفى بالتعادل.

وبعد مباراة الفيصلي ضد الهلال اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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