بثلاثية .. Real madrid يعبر لنهائي السوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أمطر نادي Real madrid شباك خصمه فريق فالنسيا بثلاثية مقابل هدف، في دور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر الإسباني ليعبر إلى الدور النهائي.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي Real madrid، حيث نجح النجم الألماني توني كروس في افتتاح النتيجة للريال من ركلة ركنية مخادعة بالدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وعند حلول الدقيقة الثامنة والثلاثين، سجل النجم إيسكو ثاني الأهداف لـ Real madrid بطريقة جميلة حيث استلم الكرة على صدره وسدد على يمين حارس فالنسيا بمنتهى السهولة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Real madrid وفالنسيا بتقدم الريال بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي Real madrid ضغطه الهجومي؛ وذلك من أجل قتل المباراة بالهدف الثالث، حيث نجح الكرواتي لوكا مودريتش في إحراز الهدف الثالث لـ Real madrid بالدقيقة السادسة والستين.

وبعد محاولات عديدة قلص فالنسيا الفارق عبر باريخو الذي سجل الهدف الوحيد للخفافيش في شباك Real madrid من ركلة جزاء بالدقيقة الثانية والتسعين.

وتأهل Real madrid إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث سيواجه الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

وكانت مباراة Real madrid وفالنسيا أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

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