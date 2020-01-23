بثنائية أمام ولفرهامبتون .. ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
بالجولة الرابعة والعشرين

بثنائية أمام ولفرهامبتون .. ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

2020/01/24
الساعة 1:36 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
ليفربول يواصل الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز صعب على حساب نادي ولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وافتتح اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون التسجيل لفريق ليفربول بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وحاول الريدز إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، من المباراة واصل ليفربول سعيه لإحراز الهدف الثاني لكن نادي ولفرهامبتون باغت الريدز مسجلًا هدف التعادل عبر المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بالدقيقة الحادية والخمسين.

وبعد اعتقاد الجميع أن مباراة ليفربول وولفرهامبتون في طريقها للتعادل الإيجابي، نجح اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في إضافة الهدف الثاني للريدز بالدقيقة الخامسة والثمانين بطريقة جميلة.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 67 نقطة في المركز الأول، أما رصيد ولفرهامبتون فتجمد عند 34 نقطة في المركز السابع.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • ليستر سيتي ضد وست هام .. إصابة فاردي تُقلق الجماهير
    •
  • ضربة قاضية من تشيلسي لحارسه بعد مباراة أرسنال
    •
  • موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد
    •
  • تشيلسي ضد نيوكاسل .. البلوز يسقط بهدف باللحظات الأخيرة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :