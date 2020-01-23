بثنائية أمام ولفرهامبتون .. ليفربول ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ليفربول في تحقيق فوز صعب على حساب نادي ولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

وافتتح اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون التسجيل لفريق ليفربول بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وحاول الريدز إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، من المباراة واصل ليفربول سعيه لإحراز الهدف الثاني لكن نادي ولفرهامبتون باغت الريدز مسجلًا هدف التعادل عبر المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بالدقيقة الحادية والخمسين.

وبعد اعتقاد الجميع أن مباراة ليفربول وولفرهامبتون في طريقها للتعادل الإيجابي، نجح اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في إضافة الهدف الثاني للريدز بالدقيقة الخامسة والثمانين بطريقة جميلة.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 67 نقطة في المركز الأول، أما رصيد ولفرهامبتون فتجمد عند 34 نقطة في المركز السابع.

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