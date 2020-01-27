بث مباشر لاحتفالية الأخضر الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

وصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى الرياض بعد مشاركته في بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند، والتي انتهت منافساتها بحصوله على المركز الثاني.

وتُقيم الهيئة العامة للرياضة اليوم احتفالية خاصة بمنافسة تأهل الأخضر إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، والوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وظهر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا بشكل مميز في كأس آسيا ونجح في تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على البلد المضيف تايلاند في الدور ربع النهائي، قبل أن يفوز على أوزبكستان، وخسر النهائي أمام كوريا الجنوبية.

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