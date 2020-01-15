بث مباشر .. مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي المغربي، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يسعى الفريق الاتحادي لتحقيق نتيجة إيجابية إرضاءً لجمهوره الذي شعر بالغضب؛ بسبب نتائج الفريق الحالية في الدوري إضافة لتوديعه كأس الملك.

وتنقل قناة “أبو ظبي الرياضية” وقائع مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي المقامة حاليًّا على ملعب “الجوهرة المشعة” بجدة.

وكشف المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن تشكيلة العميد لمواجهة نادي أولمبيك آسفي المغربي.

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: منصور الحربي، حمدان الشمراني، جوناس دا سوزا، مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، ليوناردو غيل، عبدالعزيز الربيشي.

في خط الهجوم: رومارينيو، هارون كمارا.

أما القائمة الاحتياطية لنادي الاتحاد فجاءت مكونة من:

فواز القرني، عبدالله العمار، عصام المولد، خالد السميري، عبدالعزيز العرياني، عبدالرحمن الغامدي، عمار الدحيم.

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