بث مباشر .. مباراة الفيحاء والأهلي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الفيحاء والأهلي التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء والأهلي

وكشف المديران الفنيان خورخي سيماو وكريستيان جروس عن تشكيلة الفيحاء والأهلي اليوم، حيث دفع كل منهما بالقوة الضاربة، أملًا في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8.

وجاء تشكيل الفريق البرتقالي في مباراة الفيحاء والأهلي كالتالي؛ عامر شفيع، أحمد بامسعود، سامي الخيبري، جيجي، عمر المزيعل، عبدالرحمن البركة، أنجيلو نيتو، صامويل أوسو، عبدالله المطيري، أرسينيو مارتينيز وروني فرنانديز.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الراقي في مباراة الفيحاء والأهلي كالتالي؛ ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، جوزيف دي سوزا، ألفيس ساريتش، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، دجانيني وعمر السومة.

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