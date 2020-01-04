بث مباشر .. مباراة النصر والتعاون

المواطن - محمد سمعه

تنطلق- بعد قليل- مباراة النصر والتعاون، ضمن مباراة كأس السوبر السعودي المقامة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، عن تشكيلة فريقه لمواجهة التعاون

وجاءت تشكيلة النصر مكونة من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: الغنام، مايكون، عبدالله مادو، عوض خميس.

في خط الوسط: الخيبري، بيتروس، نور الدين أمرابط، جوليانو.

في خط الهجوم: أحمد موسى، عبدالرزاق حمد الله.

بينما كشف المدرب عبدالله عسيري مدرب التعاون عن تشكيلته لمواجهة النصر التي جاءت مكونة من:

كاسيو، مدالله العليان، طلال عبسي، ماتشادو، نيلدو، ساندرو مانويل، ريان الموسى، فهد الرشيدي، هيلدون راموس، سيدريك أميسي، تاوامبا.

ويملك النصر قيمة تسويقية أكبر من نادي التعاون تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الفريق الأول لكرة القدم بـ التعاون.

ووفقًا لـ GOAL فإن القيمة التسويقية للنجم البرازيلي جوليانو لاعب النصر تساوي فقط قيمة الفريق الأول بنادي التعاون.

جدير بالذكر أن المجموع الكلي لقيمة لاعبي النصر يصل إلى 243 مليون ريال، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي فريق التعاون إلى 62 مليون ريال.

ويصبغ المباراة، هو أن النصر والتعاون سيتنافسان على نيل اللقب الأول لهما في بطولة السوبر، حيث وصل النصر إلى النهائي مرتين عامي 2014 و2015، ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الشباب والهلال على الترتيب.

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