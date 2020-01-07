بث مباشر .. مباراة الهلال ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الأهلي التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد الأهلي

ويسعى الفريقان في مباراة الهلال ضد الأهلي للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وانتزاع الصدارة منه.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، وذلك قبل مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، فيما يقع الراقي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 لقاء.

وأعلن المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو والسويسري كريستيان جروس عن تشكيل كلاسيكو الهلال ضد الأهلي المقرر انطلاقه، بعد قليل، ودفع كل منهما بالقوة الضاربة.

وجاء تشكيل الزعيم في كلاسيكو الهلال ضد الأهلي كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، عبدالله الحافظ، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الراقي كالتالي؛ ياسر المسيليم، يزيد البكر، محمد آل فتيل، محمد خبراني، لوكاس ليما، ألفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، عمر السومة ودجانيني تافاريس.

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