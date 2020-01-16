بث مباشر .. مباراة الهلال ضد الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الاتفاق التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال ضد الاتفاق

وكشف المديران الفنيان الروماني رازفان لوشيسكو وخالد العطوي عن التشكيلة الأساسية لمباراة الهلال ضد الاتفاق حيث دفع كل منهما بالقوة الضاربة، أملًا في تسجيل هدف مبكر وخطف بطاقة التأهل.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الاتفاق اليوم كالتالي؛ عبدالله المعيوف، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، محمد البريك، محمد كنو، سلمان الفرج، سيباستيان جيوفينكو، هتان باهبري، كارلوس إدواردو وصالح الشهري.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الاتفاق الأساسي كالتالي؛ رايس مبولحي، سعيد الربيعي، صالح القميزي، سيدريك يامبيري، أسامة الحدادي، علي هزازي، فيليب كيش، إبراهيم محنشي، نعيم سليتي، هزاع الهزاع ومحمد الكويكبي.

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