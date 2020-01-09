بث مباشر .. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
في السوبر الإسباني

بث مباشر .. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

2020/01/09
الساعة 10:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن دور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة حاليًا على أرضية ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

وجاء تشكيل نادي برشلونة مكونًا من:

في حراسة المرمى: نيتو.

في خط الدفاع: بيكيه، خوردي آلبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي.

في خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال.

في خط الهجوم: ميسي، لويس سواريز، جريزمان.

أما المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد فاختار تشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أوبلاك.

في خط الدفاع: سافيتش، لودي، فيليبي، تريبير.

في خط الوسط: توماس، هيكتور هيريرا، ساول نيغويز، أنخل كوريا.

في خط الهجوم: موراتا، جواو فيلكس.

ووصل نجوم فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد منذ قليل إلى ملعب الجوهرة المشعة استعدادًا لخوض السوبر الإسباني.

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