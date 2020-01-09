بث مباشر .. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه
تنطلق اليوم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن دور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر الإسباني والمقامة حاليًا على أرضية ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.
وجاء تشكيل نادي برشلونة مكونًا من:
في حراسة المرمى: نيتو.
في خط الدفاع: بيكيه، خوردي آلبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي.
في خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال.
في خط الهجوم: ميسي، لويس سواريز، جريزمان.
أما المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد فاختار تشكيلة مكونة من:
في حراسة المرمى: أوبلاك.
في خط الدفاع: سافيتش، لودي، فيليبي، تريبير.
في خط الوسط: توماس، هيكتور هيريرا، ساول نيغويز، أنخل كوريا.
في خط الهجوم: موراتا، جواو فيلكس.
ووصل نجوم فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد منذ قليل إلى ملعب الجوهرة المشعة استعدادًا لخوض السوبر الإسباني.
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