بث مباشر .. مباراة Real madrid Vs Valencia بالسوبر الإسباني

المواطن - محمد سمعه

تنطلق- بعد قليل- مباراة Real madrid Vs Valencia، ضمن مباريات دور نصف النهائي بكأس السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وسيواجه الفائز من مباراة Real madrid Vs Valencia، الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تنطلق غدًا في دور الأربعة بالسوبر الإسباني، في المباراة النهائية للبطولة التي تُقام يوم الأحد المقبل.

وجاءت التشكيلة الرسمية لـ ريال مدريد مكونة من:

“كورتوا، كارفخال، سيرخيو راموس، رفائيل فاران، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، يوفيتيتش، إيسكو، بينجامين ميندي”.

أما التشكيلة الاحتياطية للريال فجاءت مكونة من: “أريولا، ميليتاو، مارسيلو، خيمس رودريغيز، ماريانو دياز، فينسيوس جونيور، رودريغو”.

أما المدرب ألبيرت سيلاديس المدير الفني لنادي فالنسيا فاختار تشكيلة مكونة من: “دومينيك، باوليستا، كوندوبيا، كارلوس سولير، غاميرو، باريخو، غايا، كوكلين، واس، فيران، جاراي”.

ووصل نجوم مباراة Real madrid Vs Valencia، إلى ملعب الجوهرة للاستعداد للقاء المنتظر بين الفريقين.

وكانت آخر مباراة Real madrid Vs Valencia أُقيمت بالدوري الإسباني بموسم 2019-2020 انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب “الميستايا” معقل فريق فالنسيا.

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