بجزائية قاتلة.. النصر ينجو من كمين ضمك

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
ضمك ضد النصر
وبدأت مباراة ضمك ضد النصر التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط لاعبو العالمي بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح.
واحتسب حكم مباراة ضمك والنصر ركلة جزاء لصالح العالمي في الدقيقة 40 ومنح لاعب الفريق الضمكاوي بطاقة صفراء، إلا أنه قرر إلغاء قرارته بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك فاروق شافعي في هز شباك النصر بكرة رأسية مميزة عند الدقيقة 51، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد.
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هدف #ضمك الأول سجله فاروق شافعي في 52
#ضمك_النصر #دورينا_الأغلى #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/WyAevSVKKq
— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 30, 2020
واحتسب حكم مباراة ضمك ضد النصر ركلة جزاء لصالح العالمي في الدقيقة 70، قبل أن يُقرر إلغاءها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وضغط الأصفر وكاد أن يهز الشباك، إلا أن تألق مصطفى زغبة حرمه من التسجيل.
وأسفر ضغط العالمي عن حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، سددها المغربي عبدالرزاق حمدالله بنجاح، لتنتهي مباراة ضمك ضد النصر بالتعادل بنتيجة 1/1.
🎥| فيديو
هدف #النصر الأول سجله عبدالرزاق حمدالله (من ركلة جزاء) في الدقيقة 8+90
#ضمك_النصر #دورينا_الأغلى #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/PtIscMGbwN
— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 30, 2020
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد ضمك إلى 10 نقاط.
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