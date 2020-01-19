بدء جمع بيانات الملكيات بمشروع المسح العقاري في مكة

المواطن - واس

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بمركز المعلومات الجغرافية، البدء بجمع بيانات الملكيات بمشروع المسح العقاري (المرحلة الأولى) ضمن مبادرة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها بناءً على مرجع مساحي موحد لإنتاج خرائط محدثة من الطبيعة الحالية، وبما يتوافق مع المخططات المعتمدة وبيانات الملكيات للمخططات الموضحة في الإعلان المنشور عبر حساب الأمانة الرسمي في تويتر.

ودعت الأمانة مُلاك العقارات لأحياء الملك فهد والحمراء وأم الجود والشوقية، إلى سرعة التقدم بمستندات ملكية قطع الأراضي لاستشاري الأمانة عن طريق عنوان المكتب الموضح بحساب الأمانة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.

يُذكر أن مشروع المسح العقاري يهدف إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية، وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.

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