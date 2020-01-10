بداية مذهلة.. الاتحاد الآسيوي يُشيد بأداء عبدالرحمن غريب
بعد تألقه ضد المنتخب الياباني

بداية مذهلة.. الاتحاد الآسيوي يُشيد بأداء عبدالرحمن غريب

2020/01/10
الساعة 4:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بالمستوى الذي قدمه نجم المنتخب السعودي عبدالرحمن غريب ضد اليابان بالأمس في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ونشر حساب الاتحاد الآسيوي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم الأخضر عبدالرحمن غريب، مشيدًا بأدائه بعدما سجل هدف الفوز في الوقت القاتل، وصنع الهدف الأول أيضًا.

وأضاف في تعليقه على أداء نجم الأخضر قائلًا: “التمريرات الناجحة 26.. دقة التمرير 96 %.. جائزة رجل المباراة.. بداية مذهلة لنجم المنتخب السعودي عبدالرحمن غريب في كأس آسيا تحت 23 سنة”.

وفاز المنتخب السعودي الأولمبي على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف، سجلهم أيمن الخليف وعبدالرحمن غريب، ليتصدر الأخضر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ثم سوريا وقطر برصيد نقطة، ويتذيل الساموراي الترتيب.

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