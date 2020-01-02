بدر العساكر : لن نقبل المساومة على قادتنا ووطنا وسنلاحق مَن يحاول النيل من مسك

بدر العساكر : لن نقبل المساومة على قادتنا ووطنا وسنلاحق مَن يحاول النيل من مسك

2020/01/02
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

استنكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، محاولات البعض تشويه مؤسسة مسك الخيرية من خلال الربط بين المؤسسة وبين بعض الأشخاص ذوي المواقف المرفوضة تجاه المملكة.

وقال العساكر في تغريدة له عبر تويتر: نستغرب محاولات البعض ربط أسماء ذات آراء أو مواقف نرفضها ضد بلادنا ومجتمعنا بـ مسك الخيرية ونشدد مجددًا أننا لن نقبل أن تكون المؤسسة عرضة لمحاولات تسعى للنيل منها.

وتابع العساكر : كما نجدد أننا لن نقبل المساومة على قادتنا ووطننا.. وسنتخذ إجراءات نظامية بحق مَن يورد مزاعم تحاول التشكيك في المؤسسة.

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