برئاسة عبدالعزيز الفيصل.. الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الـ71

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن عقد اجتماعه الدوري الـ71 في جدة، يوم غد الجمعة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إطلاع مجلس الإدارة على جميع التقارير الإدارية والمالية والفنية المعدة من الأمانة العامة للاتحاد ومن اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال موسم 2019 / 2020.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم، أن اجتماع الغد سيشهد حضور نائب رئيس مجلس الإدارة الجزائري محمد روراوه وأعضاء الاتحاد.

وتسير بطولة كأس محمد السادس بشكل مميز، وانطلقت منافساتها ذهاب الدور ثمن النهائي مؤخرًا، حيث أسفرت القرعة عن المواجهات التالية، الشباب والشرطة العراقي، الاتحاد وأولمبيك أسفي المغربي، مولودية الجزائر والرجاء المغربي، ومواجهة مصرية بين الاتحاد والإسماعيلي.

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