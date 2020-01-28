براءة اختراع من أبل تكشف iMac زجاجي بالكامل!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وضعت شركة أبل خططًا لإعادة تصميم جذري لجهاز كمبيوتر سطح المكتب iMac الخاص بها، مصنوع بالكامل من طبقة واحدة من الزجاج مع انحناء من الأسفل يحمل بعض الإضافات.

وتكشف براءة اختراع رسمية، نُشرت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، أن عملاق التقنية يبتكر مفهومًا آخر بعيدًا عن الأجهزة التقليدية.

وسيكون الجهاز الزجاجي مثل iMac الحالي، حيث سيكون جهاز كمبيوتر في لوحة واحدة كبيرة، تضم كل من الشاشة ومكونات الجهاز، أما الانحناء الذي يحمل بعض الإضافات فيمكن تعديله؛ مما يتيح سهولة النقل.

وتقوم الشركات بحجم أبل بتقديم براءات الاختراع بانتظام لحماية الأفكار المستقبلية من سرقة الملكية الفكرية، وفي حين أنها لا تؤتي ثمارها مع أغلب الشركات، إلا أنها من جهة أخرى تُقدم مقياسًا جيدًا لما سيكون عليه ابتكار المستقبل.

وتوضح المعلومات المرفقة في براءة الاختراع فكرة تقنية وليس عملًا تحت التطبيق، مثل تسجيل براءة اختراع الهواتف القابلة للطي قبل سنوات وصولها للسوق.

وتم الكشف عن براءة اختراع أبل عن الـ iMac الزجاجي جنبًا إلى جنب مع جهاز للأصابع مزود بأجهزة استشعار تسمح للناس بالتفاعل مع الأشياء في الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR.

وتقوم فكرة الاختراع على تتبع الحركات والإيماءات المختلفة بواسطة أجهزة استشعار لا تعد ولا تحصى.

وتكشف كلا براءتي الاختراع، أن أبل تعمل على تحسين قدراتها في مجالي الواقع المعزز وأيضًا تحديث مجموعة الـ iMac.

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