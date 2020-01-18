براتب 102 ألف دولار سنويًّا.. أفضل 20 وظيفة بقطاع التقنية

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يعتبر مجال التقنية والبرمجة من أكثر المجالات نموًّا وتنوعًا؛ بسبب اعتماد كل شيء في هذه الآونة تقريبًا عليهما، ونعرض هنا 20 وظيفة مطلوبة في مجال التقنية لعام 2020 وفقًا لموقع غلاسدور ومتوسط الراتب السنوي.

1- مهندس الواجهة الأمامية (Front-end engineering)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.9

عدد فرص العمل: 13122

متوسط الراتب الأساسي: 102 ألفًا و240 دولارًا

2- مطور جافا (Java developer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.9

عدد فرص العمل: 16136

متوسط الراتب الأساسي: 83 ألفًا و589 دولارًا

3- عالم بيانات (Data scientist)

تقييم الرضا الوظيفي: 4.0

عدد فرص العمل: 6542

متوسط الراتب الأساسي: 107 آلاف و801 دولار

4- مدير منتجات (Product manager)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.8

عدد فرص العمل: 12173

متوسط الراتب الأساسي: 117 ألفًا و713 دولارًا

5- مهندس تطوير وعمليات (DevOps engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.9

عدد فرص العمل: 6603

متوسط الراتب الأساسي: 107 آلاف و310 دولارات

6- مهندس بيانات (Data engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.9

عدد فرص العمل: 6941

متوسط الراتب الأساسي: 102 ألف و472 دولارًا

7- مهندس برامج (Software engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.6

عدد فرص العمل: 50438

متوسط الراتب الأساسي: 105 آلاف و563 دولارًا

8- مطور قوة مبيعات (Salesforce developer)

تقييم الرضا الوظيفي: 4.2

عدد فرص العمل: 36398

متوسط الراتب الأساسي: 81 ألفًا و175 دولارًا

9- مهندس تطبيقات (Applications engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.7

عدد فرص العمل: 9550

متوسط الراتب الأساسي: 76 ألفًا و854 دولارًا

10- مهندس أنظمة (Systems engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.5

عدد فرص العمل: 16850

متوسط الراتب الأساسي: 92 ألفًا و225 دولارًا

11- رئيس فريق التطوير (Scrum master)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.8

عدد فرص العمل: 2894

متوسط الراتب الأساسي: 100 ألف دولار

12- مطور برامج (Software developer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.5

عدد فرص العمل: 31909

متوسط الراتب الأساسي: 80 ألفًا و429 دولارًا

13- مهندس خدمات سحابية (Cloud engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.6

عدد فرص العمل: 4668

متوسط الراتب الأساسي: 110 آلاف و600 دولارات

14- مصمم منتجات (Product desinger)

تقييم الرضا الوظيفي: 4.2

عدد فرص العمل: 1946

متوسط الراتب الأساسي: 102 ألف دولار

15- مصمم يو أكس (UX desinger)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.8

عدد فرص العمل: 3308

متوسط الراتب الأساسي: 90 ألفًا و478 دولارًا

16- مهندس كيو أي (QA engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.8

عدد فرص العمل: 3321

متوسط الراتب الأساسي: 81 ألفًا و632 دولارًا

17- مهندس مبيعات (Sales engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.8

عدد فرص العمل: 2854

متوسط الراتب الأساسي: 87 ألفًا و608 دولارات

18- محلل بيانات (Data analyst)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.7

عدد فرص العمل: 6848

متوسط الراتب الأساسي: 62 ألفًا و973 دولارًا

19- مهندس أتمتة (Automation engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.8

عدد فرص العمل: 2658

متوسط الراتب الأساسي: 85 ألفًا و456 دولارًا

20- مهندس شبكات (Network engineer)

تقييم الرضا الوظيفي: 3.6

عدد فرص العمل: 6138

متوسط الراتب الأساسي: 71 ألفًا و28 دولارًا

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