برشلونة يبدأ استعداداته لمواجهة أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة حاليًا تدريباته على ملعب نادي الاتحاد وذلك استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الخميس بنصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها مدينة جدة.

وذكر الحساب الرسمي لـ برشلونة عبر ” تويتر” أن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب البارشا سيعقد مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن مواجهة أتلتيكو مدريد، وذلك بعد نهاية الحصة التدريبية اليوم الأربعاء لفريق برشلونة.

وستُقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيقص شريط السوبر الإسباني اليوم الأربعاء بمواجهة فريق فالنسيا في دور نصف النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل 12 يناير.

وتُقام للمرة الأولى بطولة السوبر الإسباني بمشاركة 4 أندية وذلك بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الإسباني لكرة القدم مؤخرًا.

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