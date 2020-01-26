برشلونة يرفض نجم أرسنال

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحافية أن نادي برشلونة الإسباني لم يُعد مهتمًا بضم الجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مما يُفسح الطريق لباريس سان جيرمان للتفاوض حول ضم مهاجم أرسنال قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

ويدرس أوباميانج الرحيل عن أرسنال، وذلك بسبب تراجع نتائج الجانرز في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.

وكان أوباميانج، انضم لصفوف فريق الأرسنال في عام 2018 قادمًا من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

يذكر أن أوباميانج شارك مع منتخب الجابون في بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 التي أُقيمت في الأراضي الجابونية.

تابعنا على تواصل معنا على