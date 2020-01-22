برشلونة ينجو من فخ إيبيزا بـ كأس إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي برشلونة في العبور إلى دور ثمن النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الفوز أمس الأربعاء على حساب إيبيزا بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ32 من البطولة.

وباغت نادي إيبيزا، فريق برشلونة بإحراز الهدف الأول عبر اللاعب خافيير بيريز بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

واجتهد نادي برشلونة كثيرًا من أجل إحراز الهدف الأول له قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون فائدة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وإيبيزا بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي برشلونة عن أنيابه بفضل تألق مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث نجح الأخير في إحراز الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الثالثة والسبعين بطريقة جميلة.

وواصل برشلونة ضغطه، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب جريزمان في إضافة ثاني الأهداف للبارشا بالدقيقة التسعين، ليتأهل برشلونة بصعوبة إلى دور الستة عشر في بطولة الكأس.

وفي وقت سابق، أنقذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، المدرب الجديد للفريق، الإسباني كيكي سيتين وذلك بعد إحرازه هدف الفوز في شباك نادي غرناطة الأحد الماضي، وذلك خلال لقاء الفريقين بالجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وكان ليو ميسي سجل هدف الفوز لـ برشلونة في شباك نادي غرناطة عند حلول الدقيقة السادسة والسبعين من عمر المباراة.

واعترف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة بأن ميسي أنقذه خلال مباراة غرناطة، ليجعل المدرب الجديد محققًا للفوز الأول في أول مباراة يخوضها كمدرب للنادي الكتالوني.

وأضاف سيتين: برشلونة لعب مباراة مميزة ضد غرناطة والفريق الضيف لم يخلق أي فرصة هجومية علينا، وسعدت للغاية لأن كل ما قلته للاعبي البارشا تحقق.

وبعد فوز برشلونة، أصبح رصيد النادي الكتالوني 43 نقطة في المركز الأول في ترتيب أندية الدوري الإسباني، وهو نفس رصيد نادي ريال مدريد من النقاط، لكن البارشا متفوق بفارق الأهداف.

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