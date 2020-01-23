برشلونة يُحدد بديل سواريز

المواطن - مروة نبيل

حددت إدارة نادي برشلونة الإسباني المهاجم البديل للأوروغوياني لويس سواريز نظرًا لغيابه فترة طويلة بسبب الإصابة.

وتعرض مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة سواريز لإصابة قوية، سيغيب بسببها عن الملاعب حتى شهر مايو المقبل على الأقل، ما دفع الإدارة لبدء التفكير في لاعب بديل.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، اليوم الخميس، أن قائمة برشلونة تتضمن اسم مهاجم موناكو، وسام بن يدر، الفرنسي من أصول تونسية، يعدما تألق بشكل لافت هذا الموسم.

ويحتل وسام بن يدر صدارة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم، برصيد 14 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 7 تمريرات حاسمة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن ابن يدر يعرف الدوري الإسباني جيدًا، حيث لعب بقميص إشبيلية من 2016 حتى 2019، وسجل العديد من الأهداف معه، ما يعزز حظوظه في الانتقال إلى البارشا.

وكان وسام بن يدر قد انتقل إلى موناكو الفرنسي بداية الموسم الحالي، ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2024، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 40 مليون يورو، بحسب موقع “ترانسفير ماركت”.

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