برشلونة يُسابق الزمن لضم نجم فالنسيا

المواطن - محمد سمعه

يُسابق نادي برشلونة الإسباني، الوقت وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الإسباني رودريغو مورينو مهاجم نادي فالنسيا الإسباني قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة SUPERDEPORTE الإسبانية أن مسؤولي فالنسيا ينتظرون عرضًا من برشلونة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل انتقال مورينو للنادي الكتالوني.

ويرغب برشلونة في ضم مورينو، لتعويض غياب النجم الأوروغوياني لويس سواريز بسبب الإصابة.

وفي حال أراد فالنسيا بيع مورينو فإن نادي ” الخفافيش” يود الحصول على 60 مليون يورو من برشلونة من أجل إتمام الصفقة.

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