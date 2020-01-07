برعاية الملك سلمان.. منتدى لمناقشة تهديدات الأمن السيبراني
لدعم الابتكار واستثمار الفرص الاقتصادية بالقطاع

برعاية الملك سلمان.. منتدى لمناقشة تهديدات الأمن السيبراني

2020/01/07
الساعة 7:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - شرف الروقي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينطلق المنتدى الدولي للأمن السيبراني مطلع فبراير المقبل، بتنظيم من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ويناقش المنتدى التهديدات السيبرانية وسبيل مواجهتها، وصناعة الأمن السيبراني للابتكار والاستثمار، والتعاون الدولي في الأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة في الأمن السيبراني.

ويهدف المنتدى لتعزيز الأمن السيبراني محليًا وعالميًا، ودعم الابتكار واستثمار الفرص الاقتصادية في مجال الأمن السيبراني، ودعم بناء القدرات البشرية والفنية، وتوفير منصة دولية للحوار والتعاون الدولي في الأمن السيبراني.

ويشارك في المنتدى من داخل المملكة وخارجها صناع القرار وقيادات الجهات الحكومية والدولية، وقيادات القطاع الخاص والمستثمرون في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، وأكاديميون وخبراء ومختصون.

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