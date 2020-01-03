بركلات الترجيح.. الهلال يطيح بـ الفيصلي من كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الفيصلي بركلات الترجيح.

ولعب الفيصلي ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي.

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الهلال بشكل سريع، وتمكن محمد البريك من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18، قبل أن يُحرز رولي بونيفاسيا التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح صالح الشهري من هز الشباك عند الدقيقة 63 من أحداث مباراة الفيصلي ضد الهلال، قبل أن يحرز محمد قاسم هدف التعادل عند الدقيقة 73.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، لعب الفيصلي والهلال أشواط إضافية، وضغط كل منهما أملًا في تسجيل هدف قاتل، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، ليلعبا ركلات ترجيح التي ابتسمت للزعيم ليُلاقي الاتفاق في الدور المقبل.

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