بركلات الترجيح .. الوحدة يُقصي الرائد ويواجه الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نجح الوحدة في الصعود إلى دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد مباراة ماراثونية تغلب فيها على فريق الرائد بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكان الفريقان فشلا في إحراز أي أهداف خلال الشوطين الأول والثاني من الوقت الأصلي، ليستمر التعادل بينهما في الشوطين الإضافيين، ويلجأ كل منهما إلى ركلات الترجيح.

وسجل للوحدة في شباك الرائد كل من” يوسف نياكات، محمد الصيعري، مشاري القحطاني، راكان شملان”، بينما سجل للرائد كل من ” محمد فوزير، بالوميك، جلال الداودي”.

وكانت مباراة الوحدة والرائد أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

سيواجه الوحدة، فريق الأهلي في دور الثمانية ببطولة كأس الملك بالفترة المقبلة.

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