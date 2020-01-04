برلماني ليبي: أردوغان تاجر سلاح وسنواجه مطامعه
معركة طرابلس اقتربت من تحقيق أهدافها

برلماني ليبي: أردوغان تاجر سلاح وسنواجه مطامعه

2020/01/04
الساعة 11:49 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شدد عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمة، على عجز القوات التركية عن الوصول إلى المطارات والموانئ الليبية، مشيراً إلى أنها خطوة غير محسوبة العواقب على تركيا.

وأوضح أفحيمة، أن معركة الجيش الوطني في طرابلس، اقتربت من تحقيق أهدافها، مع تقدم وحداته نحو قلب العاصمة.

ووصف عضو مجلس النواب الليبي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه “مجرد تاجر سلاح”، وأنه يسعى لتحقيق مكاسب لبلاده وحزبه، بتدخله في ليبيا.

وأكد أفحيمة، أن المعركة في ليبيا اليوم، لم تعد معركة الجيش وحده، بل معركة الشعب الليبي كله، وأن كل الإمكانيات سيُدفع بها خلف القوات المسلحة الليبية لمواجهة أطماع أردوغان.

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