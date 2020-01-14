برونو أوفيني يحل أزمة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أنهى نادي الاتحاد إجراءات تعاقده مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني رسميًا، في إطار دعمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

برونو أوفيني

ويُعد برونو أوفيني ثالث صفقات الاتحاد في الميركاتو الشتوي، بعد ضمه ليوناردو جيل ونجم الفيصلي محمد الثاني، إلا أن المدافع البرازيلي الصفقة الأبرز التي ستُساهم في حل أزمة العميد الدفاعية.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 14 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، واستقبلت شباكه 24 هدفًا، ما يدل على معاناته دفاعيًا، لذلك حرصت الإدارة على ضم مدافع صاحب خبرة كبيرة.

ويملك برونو أوفيني صاحب الـ28 عامًا، خبرة كبيرة في دوري المحترفين، حيث لعب في صفوف النصر لمدة 3 مواسم قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري، ثم أنهى تعاقده بالتراضي، لينضم إلى الاتحاد رسميًا.

أبرز أرقام أوفيني

ولعب المدافع البرازيلي مع النصر 1868 دقيقة عام 2017، وسجل هدفًا، وحصل على بطاقتين صفراويتين، وفي العام التالي، شارك في 2430 دقيقة، وأحرز هدفين، ونال 4 بطاقات صفراء، وذلك وفقًا لإحصائية برنامج “الدوري مع وليد”.

وشارك البرازيلي برونو أوفيني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 2520 دقيقة عام 2019، وتمكن من تسجيل هدفين وحصل على 7 بطاقات صفراء، ولم ينل أي بطاقة حمراء، قبل أن يبدأ مشواره مع الوكرة القطري؛ ويُقدم أداء مميزًا.

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