بريجوفيتش ورومارينيو يقودان الاتحاد ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الهولندي هينك تين كات عن تشكيلة العميد الأساسية في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي ستنطلق، بعد قليل.

الاتحاد ضد الفتح

وجاءت تشكيلة العميد في مباراة الاتحاد ضد الفتح كالتالي؛ مارسيلو غروهي، منصور الحربي، حمدان الشمراني، عمار الدحيم، مهند الشنقيطي، جوناس دي سوزا، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، فيلانويفا، بريجوفيتش ورمارينيو.

ويجلس على مقاعد بدلاء العميد في مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم كل من؛ فواز القرني، عبدالله العمار، خالد السميري، عبدالرحمن الغامدي، عبدالعزيز العرياني، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود ويونس عبدالواحد.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في جدة، مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل لاعبو العميد تحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم، لتهدئة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والوصول بعيدًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، أملًا في التتويج باللقب.

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