بريجوفيتش يُنعش تدريبات الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، عن انتظام المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأحد.

وقال دياب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عاد ألكسندر بريجوفيتش إلى تمارين الفريق الأول بعد الإجازة التي سمحت له بها الإدارة نتيجة الظروف الأسرية التي كان يمر بها.. أهلًا به ونفع الله به”.

وغاب بريجوفيتش عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وسط أنباء عن اقترابه من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي، قبل أن يعود وينتظم في تدريبات اليوم.

وارتبط اسم بريجوفيتش بالعديد من الأندية مؤخرًا، أبرزها بشكتاش التركي الذي لضمه، ولكنه يرغب في إنهاء اللاعب الصربي لعقده مع الاتحاد على أن يتعاقد معه بشكل مجاني.

وكان بريجوفيتش قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من باوك اليوناني، وشارك معه في 27 مباراة في جميع البطولات، وأحرز 12 هدفًا، وصنع 5 آخرين.

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