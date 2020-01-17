بريطانيا تصنف حزب الله بالكامل منظمة إرهابية وتجمد أصوله

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في ضربة موجعة جديدة لأذناب إيران في المنطقة أعلنت بريطانيا تصنيف ميليشيا حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.

وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية تجميد أصول ميليشيا حزب الله اللبنانية بالكامل لتنضم المملكة المتحدة بذلك لعدة دول حول العالم صنفت هذه الميليشيا كمنظمة إرهابية.

وقالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت جماعة حزب الله اللبنانية بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصولها.

وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على التوالي.

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