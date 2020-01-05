بريطانيا: سليماني كان يشكل تهديداً إقليمياً ولا أحد يريد الحرب

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إن قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني كان يشكّل تهديداً إقليمياً.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني إنه لا أحد يريد الحرب في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت فضائية “سكاي نيوز عربية”.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن ثمة حاجة لخفض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتجنب حرب غير مقصودة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاسٍ على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها “حادثاً غادراً وجباناً نفذته الطائرات الأمريكية”.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.

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